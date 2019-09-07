Rotterdam'da düğün konvoylarının önceden bildirimi zorunlu olacak

07.09.2019 15:04

Hollanda'da, düğün konvoyunu uyaran bir polisin darp edilmesi sonucu belediye harekete geçmişti. Göçmenlerin yoğun olduğu Rotterdam kentinde, gürültü kirliliği ve trafik sorununu önlemek amacıyla, çoğunlukla Türkiye ve Fas kökenli göçmenler tarafından düzenlenen düğün konvoyları için bir dizi önlemler alınacak.

Rotterdam Belediye Meclisi, trafik kurallarının ihlali durumunda, düğün sahibine konvoydaki kişi başına para cezası verilmesi önerisini de tartışıyor.

POLİS MEMURUNU DARP ETMİŞLERDİ

Geçen hafta Rotterdam'da tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle bir düğün konvoyunu durduran polis memuru, konvoydaki bazı kişiler tarafından dövülmüştü. Damat da dahil 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak, polise arkadan saldırdıkları belirtilen 2 zanlı hala yakalanamadı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'e göre, düğün sahipleri, zanlıların kimliği konusunda bilgi vermiyor.

Bu gelişmenin ardından, siyasi partilerin, düğün konvoylarının yasaklanması önerisi Rotterdam Belediye Meclisi'nde ele alındı.

BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GELİYOR

Belediye yönetimi, Perşembe günü yaptığı toplantıda, düğün konvoylarının yarattığı sorunlara çözüm bulunmasını tartıştı. Aboutaleb, "Kitlesel gösterilerde olduğu gibi düğün konvoyları için de uyulması zorunlu koşullar getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Rotterdam Belediye Meclisi'nde, tamamen yasaklama yerine, Belçika'nın Anvers kentindeki gibi düğün konvoylarına bildirim zorunluluğu getirilmesi benimsendi.

YETKİLİLERE AYRINTILI BİLGİ VERİLECEK

Aboutaleb, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, zorunlu bildirim sayesinde, düğün konvoyunda işlerin ters gitmesi durumunda belediyenin ilgili biriminin devreye girebileceğini söyledi.

Rotterdam'da hayata geçirilecek uygulama kapsamında, düğün sahipleri 6 hafta öncesinden belediyeye başvurarak, düğün konvoyu konusunda izin isteyecek. Düğün sahipleri, konvoya katılacak araç ve kişi sayısı konusunda yetkililere ayrıntılı bilgi verecek.

SORUMLU DÜĞÜN SAHİBİ OLACAK

Konvoyda bir olumsuzluk yaşanması durumunda, polis ve diğer yetkili makamlara karşı düğün sahibi sorumlu olacak.

Düğün konvoyları için bildirim zorunluluğu, bir düre önce Belçika'nın ikinci büyük kenti Anvers'te hayata geçirildi. Flaman kentinde, düğün konvoyu düzenlemek isteyen kişiler 6 hafta öncesinde belediyeye başvurarak izin almak zorunda.

Korna çalma, camdan sarkma ya da trafiği aksatacak şekilde sürüş gibi olumsuzlukların yaşanması durumunda, düğün sahibi, sürücü olsun olmasın konvoydaki her davetli başına 350 euro para cezası ödemek zorunda.

Rotterdam Belediye Meclisi'ndeki sağcı partiler, kuralların ihlali durumunda düğün sahibine, her katılımcı için ayrı ayrı para cezası verilmesini istiyor.