Roth: Her 7 Mülteciden Biri Akdeniz'de Ölüyor

BİRLEŞMİŞ Milletler raporuna göre 2018'de bin 400 mültecinin Akdeniz'de boğulduğunu belirten Alman Parlamentosu Başkan Yardımcısı Claudia Roth, "Ben genç bir kız olarak yüzmeyi Akdeniz'de öğrendim. O zaman Akdeniz rüyaların deniziydi. Şimdi ölüm denizi oldu" dedi.

Bild am Sonntag Gazetesi'ne konuşan Roth, haziran ayında Avrupa'ya gelmek isteyen her yedi mülteciden birinin Akdeniz sularında hayatını kaybettiğini söyledi. Bir yıl önce 2017'de her 38 mülteciden birinin Akdeniz'i geçemediğini ifade eden Roth, "Haziran ayı en ölümcül ay oldu. Çünkü kurtarma çalışmaları sistematik olarak engelleniyor" diye konuştu.

ÖLÜMCÜL CİMRİLİK YARIŞI

İtalya'nın AB misyonu Sophia'nın gemilerini bile limanlarına bırakmadığına işaret eden Roth, şöyle dedi: "Bu ölümcül bir cimrilik yarışı. Buna karşı AB Komisyonu ve üye ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Bu, AB kurallarına aykırı. Ama buna karşılık elbette Almanya da dahil AB ülkeleri mültecileri paylaşmalı. Bu insan hakları erozyonu böyle devam ederse, AB kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü hak etmiyor ve geri alınmalı."