Rotasız Baran, Marmaris Hisarönü'ne park etti
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Rotasız Baran, Marmaris Hisarönü'ne park etti

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan 'Rotasız Baran' Marmaris'in Hisarönü Mahallesine kısa bir süreliğine park etti.

Rotasız Baran, Marmaris Hisarönü'ne park etti
17.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:46

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan 'Rotasız Baran' Marmaris'in Hisarönü Mahallesine kısa bir süreliğine park etti. Oldukça ilgi gören Rortasız Baran, bu yıl ki hedefinin dünya turu olduğunu ancak pandemi nedeniyle dışarı çıkamadığı için ülke genelinde dolaşacağını söyledi.

9 yaşından itibaren çalışmaya 17 yaşından buyana da gezginliğe başlayan 40 yaşındaki Baran Fatih Akyüz görenlerin hayranlık ve şaşkınlık ile izlediği kocaman mavi karavanı ile gönlü nereye isterse oraya gidiyor. 22 yıldır yollarda olduğunu belirten Akyüz, kedisi Rota ve yol arkadaşım dediği başka bir karavan kullanıcısı Şerif Şengül ile şehir şehir geziyor. Gelirini önce takı tasarlayıp pazarlayarak sonra da yapım inceliklerini öğrendiği ve çok sevdiği kahveyi karavanın önüne kurduğu birkaç masaya gelen ziyaretçilerine satarak sağlıyor. Ayrıca İstanbul'da bir kahve dükkanı olan gezgin "Önce sırt çantası ile başladım gezmeye sonra küçük bir araba aldım, arabayı satıp yerine minibüs ve en son hayalini kurduğum bu okul otobüsünü karavana çevirerek yoluma devam ediyorum" dedi.

Kedisi Rota ile 4 yıldır hiç ayrılmadan ülkenin tüm şehirlerini ve yurt dışında Gürcistan'ı ziyaret eden Baran Fatih Akyüz "Dünyanın her yerini gezmek istiyorum bu yıl böyle bir planım vardı fakat pandemi patladı ve ülkemizde kaldık" dedi.

Rotasız Baran'ın diğer yol arkadaşı İzmirli Şerif Şengül (33) "Ben de çadır kamp hayatından karavana geçiş yaptım, Baran Fatih ile 4 yıldır birlikte arka arkaya seyahat ediyoruz, çok iyi anlaşıyoruz yolda yaşama fikri dostluğumuzu pekiştirdi. Yollarda hiç olumsuz bir olay başımıza gelmedi güzel insanlar ile karşılaşıp güzel dostluklar kurduk" diyerek karavan ile yollarda olmanın güzelliklerini anlattı.

Sosyal mecralarda gittiği noktaları takipçilerine bildiren Baran Fatih Akyüz'ün ziyaretçileri de takipçilerinden oluyor. 21 yaşındaki Barbaros Uysal "Rotasız Baran'ı ve karavanı çok merak ediyordum. Burada olduğunu öğrenince hemen geldik, kahveyi de çok seviyorum vakit geçirmek ve tanışmak istedim" dedi.

Seyahat ettiği şehirlerde konaklama yapacağı arsa sahiplerinden karavanı koyma ve yerel yönetimlerden kahve satışı yapacağına dair izinlerini alan Rotasızlar geldikleri yerde en fazla 2 hafta kalıyorlar. Karavanında bir evde olması gereken tüm eşyalara sahip olan Rotasız Baran aldığı otobüse yaklaşık 600 bin lira harcayarak yaşamını sürdürdüğü evi ve geçimini sağladığı iş yeri haline getirmiş.

Karavan alarak seyahat etmek isteyenlere ve karavanda yaşamak isteyenlere "Önce bir karavan kiralasınlar yapabileceklerine baksınlar ve illa ki kendilerine bir gelir kapısı açsınlar bir uğraş bulsunlar" diyen Baran Fatih Akyüz bir kaç hafta daha Marmaris'in cennet koylarında gezip kahve satıp yeni insanlar ile tanışıp farklı şehirlerde yol almaya devam edeceğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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