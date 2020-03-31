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Rotary'den korona'ya karşı "birlikte durduracağız" programı

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu geçen yıl aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve ilerleyen haftalarda tüm dünyayı salgın şeklinde etkisi altına alan Covid-19 Yeni Korona Virüse karşı tüm üyeleriyle birlikte topyekün mücadele başlattı.

31.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:28
Rotary'den korona'ya karşı

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilen Covid-19 Yeni Korona virüsüne karşı Rotary 2440. Bölge Federasyonuna bağlı tüm kulüpler harekete geçti. Bölgeye bağlı Rotary, Rotaract ve Interact kulüpleri,hastalığa karşı olağanüstü durum ilan ederek hastanelerin ihtiyaç saptama ve malzeme tedarik çalışmalarına başladı.

Hastalığın seyrinde Türkiye'de 11 Mart tarihinde görülen ilk vakanın ardından hastanelerde özveriyle çalışan sağlık görevlileri için tıbbi koruyucu malzemelerinin saptanması, temin ve tedarik edilmesi konusunda çalışmalara başlandı. Programın ilk haftasının sonunda, 14.352 maske, 540 önlük, 370 tulum, 380 siperlik, 1.300 eldiven ve 258 litre dezenfektan tedarik edilerek, bölge genelinde çeşitli hastanelere dağıtıldı. Oluşturulacak olan yeni ihtiyaç listelerine göre yeni malzemeler temin edileceği belirtildi.

Rotary Korona'ya Savaş Açtı

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek yaptığı açıklamada tüm dünyayı saran ve pandemi ilan edilen Covid-19 Yeni Korona virüsüne karşı ilk günden itibaren tüm Rotaryen, Rotaraktör ve Interaktörleriyle birlikte mücadelenin içinde olduklarını ve insanüstü bir çalışma içerisinde olan tüm sağlık çalışanlarına her zaman destekte bulunacaklarını ifade etti. Akçiçek ayrıca, Rotary'nin, bir zamanlar hergün 1.000 çocuğu pençesine alan Çocuk Felci belasının yeryüzünden silinmesi mücadelesi ile çok iyi bilindiğini, Covid-19 Yeni Korona Virüsünün yok edilmesine karşı da tüm Türkiye'de yoğun çabalar içerinde olduklarının altını çizdi.

Covid-19 mücadelesinde koruyucu tıbbi malzemelerin tedarik çalışmalarının yanısıra, Rotary, Rotaract ve Interact kulüpleri; el hijyeni, sosyal mesafe ve evinde kal Türkiye programlarını da yoğun bir biçimde yürütüyor.

Kaynak: Bültenler

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