Rötarlı Uçuşlar İçin Uyku Kapsülü Yaptı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Ece Mercan, havaalanları için uyuma kapsülü geliştirdi. Özellikle uzun bekleyişlerde, seyahat edenler, 'Napport' adı verilen uyku kapsülünü uyumak, çalışmak ya da giyinmek için kullanabilecek.



Çalışması hakkında bilgi veren İEÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Ece Mercan, uçak yolculuklarının aktarmalarında 1- 4 saat arasında bekleme süresi olabildiğini, bu sürede dinlenmek veya çalışmak isteyenlere özel bir alan oluşturmayı amaçladığını söyledi. Mercan, şöyle dedi:



"4 saatten fazla beklenilen aktarmalarda, bu süre sonunda havayolu firmaları kişiye kalacak yer ayarlamak zorunda. Havaalanından ayrılmak istemeyenler için bir alternatif olarak uyku kapsülünü kullanabilirler. Özellikle öğrenciler için tasarlandığım uyuma kapsülünde, uçağın kalkış saati sesli olarak ikaz ediliyor. Bu hizmetten yararlanabilmek için kullanıcılar, planladıkları uçuş saatine göre napport sitesinden veya telefonlarına uygulamasını indirerek rezervasyon yapabiliyor. Profil hesabı oluşturan yolcu, rezervasyon saatinde ürüne erişim sağlayabiliyor."



'KAPSÜL NASIL ÇALIŞIYOR?'



Havaalanındaki yetkililerden rezervasyonların onaylatılması ardından firmanın yolcuya tek kullanımlık çarşaf, yastık verdiğini aktaran Mercan, kapsüle QR kodu okutularak erişim sağlandığını söyledi. Mercan, kullanımın ve ortam temizliğinin ardından ürünün diğer yolcular için hazır hale getirildiğini ifade etti.



- İzmir