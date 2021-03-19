Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında
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Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

19.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:43
Rotahane ekibi İstanbul sokaklarında

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz projesinin İstanbul içinde düzenlediği geziler devam ediyor.

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz projesinin İstanbul içinde düzenlediği geziler devam ediyor. Pervin Ersoy'un yürüttüğü ve iç turizme verilen önemin artırılmasını amaçlayan projenin yeni rotası Fatih'e bağlı Fener ve Balat semtleri oldu.

Turda Pervin Ersoy ve Bilge Kuru'ya Altın Mimir, İpek Develi, Tuba Develi, Esra Pepe, Nergis Pekuysal, Songül Zevzir, Öznur Yakın, Berrin Ak, Serap Sarı, Serra Erdem gibi ünlü isimler eşlik etti.

Nergis Pekuysal

Gezi, Cibali Tütün Fabrikası ve Cibali Kapı ile başladı. Gül Camii, Bizans mimarisinin klasik ama göz alıcı eserlerinden biri olan Aya (Haghia) Theodosia Kilisesi, Aya Kapı ve bir Mimar Sinan eseri olan Ayakapı Hamamı Balat'ta gezilen yerler arasındaydı.

Altın Mimir - Esra Erdem

Bilge Kuru - Handan Güney - Esra Pepe

Bilge Kuru

**Rotahane bir sonraki turunu 24-26 Mart tarihleri arasında Kastamonu'da yapacak.

Kaynak: Hürriyet

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