Rota virüsünde probiyotik ve çinkodan destek alın

10.09.2019 13:44

Rota virüsü, çocuklarda özellikle bebeklerde mide-bağırsak enfeksiyonuna yol açan, daha çok sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan virüslerden biridir. Bu virüs, bazı durumlarda adeno virüsü ya da amipli dizanteri ile karışabiliyor.

Rota virüsü ciddiye alınması gereken ve belirtilerindeki kimi benzerlikler sebebiyle farklı hastalıklarla karıştırılabilen bir hastalıktır. Ancak dışkı testinde antijene bakılarak kolayca tespit edilebilir.

Genelde şiddetli karın ağrısı, kusma, ateş, halsizlik, kansız ama sulu ishal ile (günde 10-15 kez tekrarlanan) kendini belli eden rota virüsü, bebek ve çocuklarda aşırı su kaybına bağlı elektrolit kaybı ile şoka hatta komaya sokarak ölüme kadar yol açabilir.

Rota aşısı, bebeklerde 6 ayını doldurmadan yapılması gereken koruyucu bir aşıdır. Fakat şu an için zorunlu olarak devlet eliyle yapılan rutin aşılar arasında yer almamaktadır. Fakat tıbben gerekli olduğundan hekimler tarafından rutin olması için büyük uğraşlar veriyoruz.

YETİŞKİNLERDE AŞI TAMAMEN ETKİSİZDİR

Aileler tarafından özel olarak temin edilen bu aşının, piyasada 2 farklı çeşidi vardır. Bunlar ağızdan, yani oral olarak uygulanan aşılardır. İki doz ya da üç doz şeklinde uygulanan aşıların etkisi, bebek 6 ayını doldurmuşsa azalacaktır.Yetişkinlerde ise aşı tamamen etkisizdir.

Eğer bebek aşılanmadan virüsü kapmışsa ve mevcutta seyreden bir enfeksiyon varsa; sıvı kaybı kontrolü yapılarak elektrolit dengesi sabitlenmeye çalışılır. Gerekirse serum takılır ve hastaneye yatışı yapılarak izlenir. Probiyotik ve çinko ile tedavi desteklenir. Kesinlikle antibiyotik verilmez. Bebek hastalığı atlattıktan sonra rota aşısı yapılabilir.

TUVALETTEN SONRA ELLER MUTLAKA YIKANMALI

Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, rota virüsünün bulaşma şeklini şu sözlerle anlattı:

Kirlenmiş sular, iyi yıkanmamış besinler, yüzme havuzları, el ele temas ile bulaşabilir. Fakat emzirme ile geçiş çok nadirdir. Emziren bir anne rota virüsü kapmışsa bile emzirmeyi sürdürebilir.

Rota virüsü daha çok bebek ve çocuklarda görülse de yetişkin bireylerde de rastlanır fakat yetişkinlerdeki belirtileri ve hastalık seyri, bir bebeğe göre çok daha hafif atlatılır.

Bebek ve çocuklarda ise şiddetli belirtiler sebebiyle şok ya da komaya girme ihtimali yüksektir ve tedavisinde vakit kaybına yer yoktur. Rota virüs ishaline karşı korunmada öncelikli yöntem aşıdır. Bu sebepten bebekler ilk 6 ayını doldurmadan rota aşısının yapılması biz hekimlerce şiddetle tavsiye edilir.

KAPI KOLLARINA DİKKAT!

Hijyene çok dikkat etmek gerekir. Rota virüs, kişinin dokunduğu kapı kolları, telefon, asansör düğmesi, oyuncak, bardak gibi çok çeşitli araçlarla çevredeki diğer kişilere kolayca bulaşabilir.

Çocuklara yalnızca pastörize süt ve şişelenmiş meyve suyu verilmeli, taze meyve ve sebzeler yenilmeden önce mutlaka bol su ile yıkanmalı, et, balık ve deniz ürünleri mutlaka iyi pişirilmeli, yemekten önce ve sonra, tuvalete çıktıktan sonra ve bebeğin altı değiştirildikten sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Rota virüs, kuru yüzeylerde 2 aya kadar canlı kalabilir. Korunmak için, temiz sular içilmelidir.

Kaynak: Bültenler