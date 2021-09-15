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Rota Spor Kulübü Sutopu takımından Kabakcı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Rota Spor Kulübü Sutopu takımından Kabakcı'ya ziyaret

Sutopu Büyük Erkekler 2. Ligine yükselen Rota Spor Kulübü Su Topu takımı sporcuları antrenörleri Hasan Ertuğrul Çakmak ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Sutopu Büyük Erkekler 2. Ligine yükselen Rota Spor Kulübü Su Topu takımı sporcuları antrenörleri Hasan Ertuğrul Çakmak ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

7-9 Eylül 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Büyük Erkekler Bölgesel Lig Müsabakalarında Kayseri Rota Spor Kulübü Sutopu takımı A grubunda 2., genel klasmanda ise lig 4.'sü olarak Büyük Erkekler 2. Ligine yükseldi.

Büyük Erkekler 2. Ligine yükselen Sutopu takımını ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Sporcuları ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Rota Spor Kulübü Sutopu takımından Kabakcı'ya ziyaret

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Haber: Rota Spor Kulübü Sutopu takımından Kabakcı'ya ziyaret - Haberler Spor
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