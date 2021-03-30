Rota Koleji Voleybol Takımı 1. Lig'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rota Koleji Voleybol Takımı 1. Lig'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Rota Koleji Voleybol Takımı 1. Lig'de

Rota Koleji Voleybol Takımı 24-26 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 2. Lig Kadınlar final müsabakaları sonrasında adını 1. Lig'e yazdırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Rota Koleji Voleybol Takımı 24-26 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 2. Lig Kadınlar final müsabakaları sonrasında adını 1. Lig'e yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig Kadınlar final müsabakaları, 24-26 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Rota Koleji Voleybol Takımı, altyapıdan yetiştirilen genç ve yetenekli sporcularıyla Bölgesel Lig şampiyonluğu ve ardından 2. Lig'in ilk yılında başarıyla 1. Lig'e yükseldi.

1. Lig'e yükselen Rota Koleji Voleybol Takımı, madalyalarını ve kupalarını TVF Başkanı Akif Üstündağ ve yöneticilerin elinden aldı.

Rota Spor Kulübü Voleybol Şube Müdürü Meltem AKSOY, "Uzun yıllar altyapıya verdiğimiz önemin başarılarını alıyoruz. Hiçbir transfer yapmadan tamamı kendi yetiştirdiğimiz lise öğrencilerimizden oluşan voleybol takımımız; sistemli, disiplinli ve istikrarlı çalışarak bizleri gururlandırmış ve mutlu etmiştir. TVF 1. Lig'e girdiğimiz yıl itibariyle hedefimiz, kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla oynamak ve tecrübe kazanmalarını sağlamak ve bu doğrultuda Rota Koleji Spor Kulübü olarak hedefimiz genç oyunculara imkan sunmak olacaktır. Başarımızdaki katkılarından dolayı, Rota Koleji yönetim kuruluna, Başantrenörümüz Alper Kaygusuz'a, Yardımcı Antrenörümüz Cem Avcı'ya ve tüm sporcularımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Rota Koleji Voleybol Takımı 1. Lig'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rota Koleji Voleybol Takımı 1. Lig'de - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:29:40. #1.14#
title