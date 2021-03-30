Rota Koleji Voleybol Takımı 1. Lig'de

Rota Koleji Voleybol Takımı 24-26 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 2. Lig Kadınlar final müsabakaları sonrasında adını 1. Lig'e yazdırdı.

Rota Koleji Voleybol Takımı 24-26 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 2. Lig Kadınlar final müsabakaları sonrasında adını 1. Lig'e yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Lig Kadınlar final müsabakaları, 24-26 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Rota Koleji Voleybol Takımı, altyapıdan yetiştirilen genç ve yetenekli sporcularıyla Bölgesel Lig şampiyonluğu ve ardından 2. Lig'in ilk yılında başarıyla 1. Lig'e yükseldi.

1. Lig'e yükselen Rota Koleji Voleybol Takımı, madalyalarını ve kupalarını TVF Başkanı Akif Üstündağ ve yöneticilerin elinden aldı.

Rota Spor Kulübü Voleybol Şube Müdürü Meltem AKSOY, "Uzun yıllar altyapıya verdiğimiz önemin başarılarını alıyoruz. Hiçbir transfer yapmadan tamamı kendi yetiştirdiğimiz lise öğrencilerimizden oluşan voleybol takımımız; sistemli, disiplinli ve istikrarlı çalışarak bizleri gururlandırmış ve mutlu etmiştir. TVF 1. Lig'e girdiğimiz yıl itibariyle hedefimiz, kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla oynamak ve tecrübe kazanmalarını sağlamak ve bu doğrultuda Rota Koleji Spor Kulübü olarak hedefimiz genç oyunculara imkan sunmak olacaktır. Başarımızdaki katkılarından dolayı, Rota Koleji yönetim kuruluna, Başantrenörümüz Alper Kaygusuz'a, Yardımcı Antrenörümüz Cem Avcı'ya ve tüm sporcularımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı