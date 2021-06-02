Rosturizm Başkanı Doguzova: "Rus turistlerin temmuzda Türkiye'de tatil yapabilmelerini umuyoruz"
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Rosturizm Başkanı Doguzova: "Rus turistlerin temmuzda Türkiye'de tatil yapabilmelerini umuyoruz"

Rosturizm Başkanı Doguzova: 'Rus turistlerin temmuzda Türkiye'de tatil yapabilmelerini umuyoruz'
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Rus turistlerin temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de tatil yapma olanağı bulmasını umduklarını söyledi.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Rus turistlerin temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de tatil yapma olanağı bulmasını umduklarını söyledi.

Doguzova, Rus NTV kanalında yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşının Türkiye'de tatil yapmak için tur satın aldığını söyledi.

Türkiye ile uçuşlarda uygulanan kısıtlamalarla ilgili kararın Kovid-19'la mücadele merkezi tarafından alındığını anımsatan Doguzova, "(Kovid-19) Türkiye'de olumlu sürecin devam etmesini, Rus turistlerin en azından yaz ortası, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de tatil yapma olanağı bulacağını umuyoruz." dedi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, 31 Mayıs'ta aldığı kararla Türkiye ile uçuşlara yönelik 15 Nisan'da başlayan kısıtlamaların 21 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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Rosturizm Başkanı Doguzova: "Rus turistlerin temmuzda Türkiye'de tatil yapabilmelerini umuyoruz" - Haberler Ekonomi
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