'Rossini'nin Mutfağı' konseri, 21-22 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak - Haberler
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"Rossini'nin Mutfağı" konseri, 21-22 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından 21-22 Eylül'de verilecek "Rossini'nin Mutfağı" konserinde İtalyan besteci Gioachino Rossini'nin eserleri seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından 21-22 Eylül'de verilecek "Rossini'nin Mutfağı" konserinde İtalyan besteci Gioachino Rossini'nin eserleri seslendirilecek.

Kadıköy Süreyya Operası Sahnesinde 21 ve 22 Eylül'de gerçekleştirilecek programda bestecinin; "İtalya'da Bir Türk", "Guillaume Tell", "Sevil Berberi", "II. Mehmet" ve "Reims'e Seyahat" adlı operalarından aryalar yer alacak.

Konserde İDOB solistleri, Gioachino Rossini'nin eserlerini soprano Nazlı Deniz Süren, mezzosoprano Ayçin Sürücüer, tenor Ufuk Toker, bariton Murat Güney, bas Umut Tingür ve piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde seslendirecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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