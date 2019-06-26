Ross: Makul bir ticaret anlaşması yapmak istiyoruz

– ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'nin Çin ile "makul bir ticaret anlaşması" yapmak istediğini söyledi.

Ross, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerine ilişkin sözlerinin "blöf olmadığını" söyledi ve ABD'nin ulusal güvenliğe verdiği önem nedeniyle Huawei anlaşmazlığının ticaret anlaşmasının bir parçası olduğunu ekledi.



Kaynak: DHA