Ross Barkley'in Manchester United'a Attığı Son Dakika Golü
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'da forma giyen 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley'in 2018-2019 sezonunda Manchester United'a attığı ve maçı 2-2 ye taşıyan golü karşınızda.
13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'da forma giyen 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley'in 2018-2019 sezonunda Manchester United'a attığı ve maçı 2-2 ye taşıyan golü karşınızda.
Kaynak: Dugout
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