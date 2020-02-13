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Ross Barkley'in Manchester United'a Attığı Son Dakika Golü

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'da forma giyen 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley'in 2018-2019 sezonunda Manchester United'a attığı ve maçı 2-2 ye taşıyan golü karşınızda.

13.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19

Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen 26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley'in 2018-2019 sezonunda 'a attığı ve maçı 2-2 ye taşıyan golü karşınızda.

Kaynak: Dugout

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