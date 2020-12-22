Popova: "5 binden fazla biyolojik numunede toplam bin 424 mutasyon bulundu"
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Popova: "5 binden fazla biyolojik numunede toplam bin 424 mutasyon bulundu"

22.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:46
Popova:

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova Covid-19'un yeni türü hakkında yaptığı açıklamada, "5 binden fazla biyolojik numune incelendi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova Covid-19'un yeni türü hakkında yaptığı açıklamada, "5 binden fazla biyolojik numune incelendi. Eksiksiz yapılan çalışmalara göre toplam bin 424 mutasyon bulundu" dedi.

İngiltere'de keşfedilen ve yüksek derecede bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü nedeni ile birçok ülke alarm durumuna geçti. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus hükümetinin korona virüs başlıklı toplantısında İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen korona virüs mutasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Ülkede yeni korona virüs mutasyonu ile ilgili araştırmalar yapıldığını aktaran Popova, "Rusya'da incelenen örnekler arasında İngiltere'nin bahsettiği mutasyona rastlanılmadı" dedi.

Popova, Rospotrebnadzor tarafından İngiltere'deki mutasyonun gen haritasının talep edildiğini ifade etti. Mutasyonun farklı varyasyonlarda görüldüğünü belirten Popova, "Rusya'da bulunan tüm bölgelerden 5 binden fazla biyolojik numune incelendi. Eksiksiz yapılan çalışmalara göre toplam bin 424 mutasyon bulundu. Bu mutasyonlar kişiden kişiye bulaşma dahil virüsün değişkenlik göstermesiyle ilişkili değildir" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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