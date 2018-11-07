Rosneft'in Temmuz-Eylül Kârı Beklentiyi Karşılayamadı

Rus enerji devi Rosneft, 2018 yılının Temmuz-Eylül ayı dönemini kapsayan üçüncü çeyreğine ilişkin net kar verilerini açıkladı.

2018 yılının Temmuz-Eylül ayı dönemini kapsayan üçüncü çeyreğine ilişkin net kar verilerini açıklayan Rosneft, beklentiyi karşılayamadı. Petrol ve doğalgaz devinin üçüncü çeyrek karı ekonomistlerin beklentisinin yüzde 3,1 oranının altında seyretti.

Rus enerji devi, 2018 yılının Temmuz-Eylül ayı dönemini kapsayan üçüncü çeyreğinde 142 milyar ruble net kar elde etti. Ekonomistler, Rosneft'in söz konusu dönemde ortalama 146,59 milyar ruble net kar elde etmesini bekliyordu. Açıklanan verilere göre enerji devinin üçüncü çeyrek karı ekonomistlerin beklentisinin altında kaldı.

Ekonomistler, 2018 yılının Temmuz-Eylül ayı dönemini kapsayan üçüncü çeyreğinde Rosneft'in faiz, vergi ve amortisman öncesi karının 609,03 milyar ruble olmasını bekliyordu. Ancak, Rus enerji devi söz konusu dönemde faiz, vergi ve amortisman öncesi karında ekonomistlerin beklentisini aşarak 643 milyar ruble elde etti.

Rosneft'in Temmuz-Eylül ayı dönemindeki geliri ise 2,29 trilyon ruble olarak açıklandı. Ekonomistler, şirketin üçüncü çeyreğe ilişkin gelirinin 2,27 trilyon ruble olmasını bekliyordu.