Gazprom'un geliri yılın ilk yarısında yüzde 46,3 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gazprom'un geliri yılın ilk yarısında yüzde 46,3 arttı

Gazprom'un geliri yılın ilk yarısında yüzde 46,3 arttı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom'un geliri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artarak 2,8 trilyon rubleye (yaklaşık 37 milyar dolar) çıktı.

Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom'un geliri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artarak 2,8 trilyon rubleye (yaklaşık 37 milyar dolar) çıktı.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, ocak- haziran döneminde şirketin net karının 718 milyar rubleye (yaklaşık 9,7 milyar dolar) ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada bu dönemde şirketin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artarak 2,8 trilyon ruble olduğu bildirildi.

Şirketin Batı Avrupa ülkelerine doğal gaz ihracatının yüzde 28,5 artarak 77,2 milyar metreküpe çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, Türkiye'ye doğal gaz ihracatının ise yaklaşık 3 kat artarak 14,6 milyar metreküpe ulaştığı kaydedildi.

Gazprom'un net karı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 89 azalarak 132 milyar rubleye gerilemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
31 yıldır süren dava sonuçlandı! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek
31 yıldır süren dava sonuçlandı! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Süreyya Yalçın Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazprom'un geliri yılın ilk yarısında yüzde 46,3 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:57:11. #1.15#

title