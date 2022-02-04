Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek - Haberler Ekonomi
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Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rosneft Çin'e 10 yılda 100 milyon ton petrol sevk edecek

Rus petrol şirketi Rosneft ile Çinli enerji şirketi CNPC arasında 100 milyon tonluk petrol sevkiyatı anlaşması imzalandı.

Rus petrol şirketi Rosneft ile Çinli enerji şirketi CNPC arasında 100 milyon tonluk petrol sevkiyatı anlaşması imzalandı.

Rosneft'ten yapılan yazılı açıklamada, CNPC ile Rus petrolünün Kazakistan üzerinden Çin'e sevkiyatına yönelik 10 yıl vadeli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu petrolün Çin'deki rafinerilerde işleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Anlaşma kapsamında Çin'e 10 yıl içinde 100 milyon ton petrol sevk edilecek." denildi.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 2005'ten bu yana Çin'e toplam 445 milyon ton petrol sevkiyatı gerçekleştirdi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Rosneft, Petrol, Rus, Ekonomi, Haber

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