Rosier, Rize deplasmanında yok
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Rosier, Rize deplasmanında yok

Rosier, Rize deplasmanında yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta Rosier, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Alibec'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve Çaykur Rizespor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Rosier, Hes Kablo Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Alibec'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve Çaykur Rizespor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta mücadelenin 37. dakikasında Alibec'e arkadan yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Rosier cezalı duruma düştü. Süper Lig'in ilk yarısında Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla BB Erzurumspor müsabakalarında cezalı duruma düşen Rosier, bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı olacak. İlk yarıda oynanan Galatasaray ve Göztepe karşılaşmalarının yanı sıra ikinci yarının ilk maçı olan Trabzonspor maçında sarı kart gören Rosier, Kayserispor karşısında 4. sarı kartını gördü ve hafta içinde oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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