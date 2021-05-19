Rosier: "İnanılmaz bir kutlama"
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Rosier: "İnanılmaz bir kutlama"

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Rosier: "İnanılmaz bir kutlama" Emre Kocadağ: "Donanmamızla geldik" Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Boğaz'ı geçerek Vodafone Park'a geldi.

- Rosier: "İnanılmaz bir kutlama"

Emre Kocadağ: "Donanmamızla geldik"

İSTANBUL - Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Boğaz'ı geçerek Vodafone Park'a geldi. Tekneden inen Rosier, "İnanılmaz bir kutlama" derken, Yönetici Emre Kocadağ ise, "Donanmamızla geldik" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 16. şampiyonluğunu kutlayan Beşiktaş'ta takımın Fransız yıldızlarından Valentin Rosier, tekneden iner inmez yoğun ilgiyle karşılaştı. Takım otobüsüne binmek için bekleyen yıldız futbolcu, birçok taraftarla fotoğraf çektirirken İhlas Haber Ajansı'na da açıklamalarda bulundu. Boğaz'da kutlamanın inanılmaz olduğunu söyleyen Rosier, "2 şampiyonluk yaşadık ve inanılmaz mutluyum. İnanılmaz bir sevinç yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sorusunu da yanıtlayan Rosier, "Bunun cevabını ben veremem" açıklamasını yaptı.

Kocadağ: "Donanmamızla geldik"

Beşiktaş Kulübü A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Sezon belki istediğimiz gibi başlamadı ama bizler inandık. Bugün çifte kupamızı kutluyoruz. Boğaz'dan gelerek stadımıza ulaştık. Boğaz'dan geçerken bir de donanma gemisi vardı. Donanmamızla birlikte geldik" ifadelerini kullandı.

Rosier: 'İnanılmaz bir kutlama'
Rosier: 'İnanılmaz bir kutlama'
Rosier: 'İnanılmaz bir kutlama'
Rosier: 'İnanılmaz bir kutlama'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş

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