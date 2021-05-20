Rosier'den Fenerbahçe iddialarına yanıt
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Rosier'den Fenerbahçe iddialarına yanıt

Rosier'den Fenerbahçe iddialarına yanıt
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Beşiktaş ile bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Sosyal medyada bir haber sayfası, Rosier'e "photoshop" ile Fenerbahçe forması giydirerek, sarı-lacivertlilerin bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve iyi bir performans sergileyen futbolcuya talip olacağı iddiasını gündeme getirdi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan 24 yaşındaki sağ bek, "Kartallar kartallarla uçar." ifadelerini kullanarak kartal emojisi ve siyah-beyazlı renkleri paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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