Rosengren: Fed faiz artırımına iki yıl uzakta olabilir
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Rosengren: Fed faiz artırımına iki yıl uzakta olabilir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Rosengren: Fed faiz artırımına iki yıl uzakta olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Başkanı Eric Rosengren, Fed'in şu anda mevcut uyum sağlayıcı para politikasını ne zaman değiştirebileceğini tahmin edecek "öngörüye" sahip olmadığını söyledi.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Başkanı Eric Rosengren, Fed'in şu anda mevcut uyum sağlayıcı para politikasını ne zaman değiştirebileceğini tahmin edecek "öngörüye" sahip olmadığını söyledi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin faiz oranlarının yükseltilmesine ilişkin sorularını yanıtlayan Rosengren, Fed'in "bunun çok daha önemli bir soru haline geleceği zamana iki yıl uzakta" olduğunu söyledi.

Rosengren, "Hala çok fazla işgücü piyasası durgunluğumuz var, [işgücüne] katılım oranı pandemiden öncesine göre hala oldukça düşük ve işsizlik oranı hala yüzde 6.0 düzeyinde; bu nedenle, Faizleri artırma konusunda endişelenmek gerekmeden önce, öncelikle durgunluktan kurtulmalıyız ve istikrarlı bir enflasyon oranına ulaşmalıyız" diye açıkladı.Bunun yanında, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğini de dile getiren Rosengren, işsizlik oranının "yıl sonuna kadar oldukça düşük düzeylere inmesini" beklediğini vurguladı.Rosengren, "İşgücü piyasasındaki durgunluk önemini hala korurken, ve enflasyon hala Fed'in yüzde 2.0 hedefinin altındayken, para politikasının mevcut son derece uyumlu duruşunun uygun olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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