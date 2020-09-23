Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçına doğru
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Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçına doğru

23.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:00
Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçına doğru

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç temsilcisi Rosenborg ile deplasmanda yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç temsilcisi Rosenborg ile deplasmanda yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Atan, maçın oynanacağı Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok fazla heyecanı ve tecrübeyi bir arada yaşadıklarını belirtti.

Avrupa heyecanı yaşadıklarını anlatan Atan, şöyle konuştu:

"Şimdi sıra geldi lig heyecanından sonra Avrupa heyecanına. İlk yılımda bu tecrübeleri edinmek benim için önemli. Bizim için güzel bir test olacak. Oynayacağımız oyun, alacağımız sonuç ilerisi için önemli veriler taşıyacak. Tabii ki heyecanlıyız. Ligin heyecanını atlattık, oraya ısındık derken, şimdi Avrupa maçına çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Oyuncularıma özellikle çok güveniyorum. Bu döneme kadar iyi çalıştık. Her maçtan önce onlara da söyledim. Kazanmayı, çok çalıştıkları için hak ediyorlar, en fazla o yüzden hak ediyorlar. Zaten iyi oyuncular. İyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Yarın da bunu sahaya yansıtıp turu atlamayı düşünüyoruz."

Takımlarının adını play-off turuna yazdırması halinde daha zor rakiplerle karşılaşacaklarını vurgulayan Atan, "İyi takımımız var. Kendimize güvenimiz tam. Rosenborg'u iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Yarın ciddi, zevkli, çekişmeli bir maç olacağını düşünüyoruz. Umarım turu atlayan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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