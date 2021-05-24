Rose Adası'nın Tuhaf Hikayesi Filmi
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Rose Adası'nın Tuhaf Hikayesi Filmi

Rose Adası'nın Tuhaf Hikayesi Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Rose Adası'nın Tuhaf Hikayesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rose Adası'nın Tuhaf Hikayesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir mühendis olan Giorgio Rosa, hayatının zor bir döneminden geçmektedir. İşinden kovulan Giorgio, ailesinin artık kendisi ile konuşmaması ve hayatının aşkının onu terk etmesiyle başa çıkmaya çalışır. Tam da bu sırada Giorgio, imkansız gibi görünen bir düşüncesini hayata geçirmeye karar verir. Zor gözükse de denizin ortasında kendi adasını inşa eden Giorgio, adasını bir ulus olarak ilan eder. Bu durum üzerine İtalyan Hükümeti, idealist Giorgio’nun adasının İtalya'nın bir numaralı düşmanı olduğuna karar verir.

Yönetmen: Sydney Sibilia

Senaryo: Sydney Sibilia, Francesca Manieri

Oyuncular: Elio Germano, Matilda De Angelis, Tom Wlaschiha

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: L'incredibile storia dell'isola delle rose

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İtalya

Orijinal Dili: İtalyanca

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 09.12.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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