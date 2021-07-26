Rosatom ve DP World işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve entegre dijital lojistik alanında dünya lideri olan DP World şirketi arasında, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde işbirliği anlaşması imzalandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve entegre dijital lojistik alanında dünya lideri olan DP World şirketi arasında, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde işbirliği anlaşması imzalandı.

23 Temmuz'daki anlaşmaya Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ve DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Ahmed Bin Sulayem imza attı. Anlaşma, lojistik faaliyetlerini geliştirme arayışındaki Rosatom ve lojistik faaliyetler alanında dünya lideri olan DP World'ün, Kuzeybatı Avrupa ve Doğu Asya arasında Kuzey Kutbu destek taşımacılık altyapısını kullanarak pilot konteyner taşımacılığını geliştirme çabalarını birleştirmesini öngörüyor. Kuzey Deniz Yolu (NSR) ulusal altyapı operatörü ve uluslararası küresel lojistik lideri, Kuzey Kutbu temelli entegre kargo taşımacılığı altyapı hizmetlerini geliştirme ve test etme konusundaki işbirliklerinin, pazara Avrasya mal değişiminin ve genel olarak dünya ticaretinin sürdürülebilirliğini iyileştirecek opsiyonel bir kargo taşımacılığına kılavuzluk etme imkanı sunacağına inanıyor.

ROSATOM Genel Müdürü Aleksey Lihaçev konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Kutbunda sürdürülebilir taşımacılık altyapısını kurmak, Avrasya transit ulaşımını geliştirme konusunda en uygun zaman aralığında ve daha kısa rotalar ile uygulanacak ileri düşük karbon enerjisi çözümleriyle, ekolojik ayak izini azaltmaya yardımcı olabilecek yeni fırsat kapıları açıyor" dedi.

DP World Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sultan Ahmed Bin Sulayem de imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak şunları söyledi; "Dünya çapında, önde gelen akıllı, uçtan uca lojistik tedarik zinciri sağlayıcısı olan DP World, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret akışını çeşitlendirme konusunda Rusya'nın çabalarını desteklemektedir. Kuzey Transit Koridoru, Doğu ve Batı arasında daha kısa transit ulaşım süresi beklentisine sahiptir. DP World, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na zaten 2 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştur. Kuzey Transit Koridorunun sürdürülebilir biçimde gelişmesini sağlayacak çözümler bulmak için Rusya'daki ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı