Rosatom'un "Nükleer Çocuklar" Projesi

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'un "Nükleer Çocuklar (NucKids)" projesi kapsamında, şirketin faaliyette bulunduğu ülkelerden gelen 79 çocukla kurduğu müzikal grubu, final gösterisini Moskova'da gerçekleştirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Lomonosov'un Parşömeni" adlı müzikalin final gösterisi, 15-16 Ağustos günleri Moskova'nın önemli gösteri merkezlerinden Et Cetera Tiyatrosu'nda yapıldı.

Rosatom'un uluslararası çocuk yaratıcılık projesi olan NucKids çerçevesinde, bu yıl 10'uncu kez düzenlenen müzikalde, şirketin Rusya ve yurtdışındaki nükleer tesislerinde görev yapan çalışanlarının 79 çocuğu rol aldı.

Proje kapsamında, 6 Temmuz'da Macaristan'da prova kampına katılan müzikal grubunda, Türkiye'nin yanı sıra Beyaz Rusya, Bangladeş, İngiltere, Macaristan, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Çin ve Hırvatistan'dan gelen çocuklar da yer aldı.

Başkent Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere, Rosatom'un bulunduğu 23 şehri temsil eden çocuklar, 21 günlük hazırlık sonrasında, 4 Ağustos Cumartesi günü Macaristan'ın Seksard şehrinde müzikal galasını gerçekleştirdi. Grup daha sonra Rusya'nın Ozersk ve Snezhinsk şehirlerinde gösterilerini tekrarladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk, NucKids projesinin 10'uncu yılını doldurmasına rağmen her zaman birçok ülkede popüler olmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Türkiye ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin bu harika projenin daimi katılımcıları arasında olmasından gurur duymaktayız. Bu projeye katılma şansına sahip olan herkes, yaratılan güzel bir eserin parçası haline dönüşüyor. Bu sanat ve yaratıcılık, nükleer tesislerin bulunduğu şehir ve ülkelerin, gelecek nesillerini bir araya getirmeyi başarıyor." değerlendirmesinde bulundu.