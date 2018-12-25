Rosatom'un Mühendislik Birimi, Tianwan Ngs'nin 4. Ünitesini Ticari İşletim İçin Devretti

Rusya ve Çin'in ekonomik işbirliğinde hayata geçirilen en büyük proje olan Tianwan NGS'nin 4. güç ünitesi ticari işletime başladı. Böylece 4'üncü ünitenin devreye alınma süreci başarıyla tamamlanmış oldu.

Tianwan NGS'nin 3. ve 4. ünitelerinde, işletmeye alma programı tarafından öngörülen tüm testler tamamlandı. Testler, nükleer ünitelerin sözleşmede belirtilen teknik şartname ve güvenlik şartlarına uygun olduğunu gösterdi. Önümüzdeki günlerde, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'yi yapan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik biriminin bir bölümü olan Atomstroyexport ile Çinli Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) arasında, Tianwan NGS'nin 4. ünitesi için 'ön kabul sertifikası' imzalanacak. Sertifika, Tianwan NGS'nin 3. ve 4. ünitelerinin genel sözleşmesine göre yapılan testlere dayalı olacak.

Rosatom'un mühendislik biriminden, Çin'deki projelerden sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Bannik, bu tesisin işletimi için 2 yıllık bir teminat süresinin başlatıldığını ve bu süre sona erdiğinde ünitenin Çin tarafına devredileceğini belirterek, "Tianwan NGS'nin ikinci aşamasının tamamen takvime uygun şekilde oluşturulduğunu güvenle söyleyebiliriz. Bu önemli olay da bunu göstermektedir. Ayrıca, Tianwan NGS'nin 4. ünitesinin aralık ayında ticari işletiminin başlaması gibi oldukça önemli bir aşama, santralin 3. ve 4. ünitelerinin Rus ve Çinli uzmanların ortak çabalarıyla 2018 yılında faaliyete geçmesinin sağlandığı anlamına gelmektedir. Bizler bu yorucu çalışmanın 2010 yılında kabul edilen sözleşme takvimine uygun olarak gerçekleştirilmesinden gurur duyuyoruz. Bu olaya Rusya'da özel bir mesleki günde, 'Enerji Mühendisi Günü'nde tanık olmak da ayrıca önem taşımaktadır" dedi.

Tianwan NGS'nin ticari işletimi için devir teslimi, 4. ünite tarafından üretilen elektriğin, Çin ulusal şebekesine, yetkililer tarafından belirtilen sabit fiyatla tedarik edilmeye başlandığı anlamına geliyor.

Tianwan NGS hakkında

8 Haziran 2018 tarihinde Pekin'de, Rusya ile Çin arasında nükleer endüstrideki işbirliğini önümüzdeki on yıllarda geliştirmek amacıyla işbirliğinin ana hatlarını belirleyen stratejik bir belge paketi imzalandı. Özellikle, 3+ nesil VVER-1200 reaktörlü 4 yeni güç ünitesi inşa edilmesi kararlaştırıldı. Bunlar; Tianwan NGS'de VVER-1200 reaktörlü 7 ve 8'inci güç üniteleri ile yeni Xudapu tesisi için 2 güç ünitesidir. Tianwan NGS'nin yapımı Çin, Rusya Federasyonu ve IAEA'nın modern düzenleyici ve teknik belgelerinin gereklerini tam olarak karşılayan Rus VVER-1000 reaktör tasarımına dayanıyor. Tianwan Nükleer Santrali, Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) tarafından Rus şirketi Atomstroyexport ile işbirliği içinde inşa ediliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA