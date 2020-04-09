Rosatom, tıbbi aletleri sterilize etmek için ozon kullanan cihaz geliştirdi Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un bilim bölümünün yan kuruluşu olan SSC RF TRINITI A.Ş. bünyesinde çalışan bilim insanları, konsantre ozon üretimi için mobil cihazlar kullanarak tıbbi aletlerin, kıyafetlerin, ekipmanların ve tesislerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon...

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un bilim bölümünün yan kuruluşu olan SSC RF TRINITI A.Ş. bünyesinde çalışan bilim insanları, konsantre ozon üretimi için mobil cihazlar kullanarak tıbbi aletlerin, kıyafetlerin, ekipmanların ve tesislerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemini geliştirdiler.

Fizik ve matematik bilimleri araştırmacısı Alexander Basiev'in denetiminde, araştırma merkezindeki bir grup bilim insanı, ortalama ev hava filtresi büyüklüğünde bir mobil cihaz kullanarak, 6 kilogram/saat hızında 0.7 gram/litreye varan konsantrasyonlarda ozon üretmeyi başardı.

Cihazın kullanımı oldukça basit

Cihaz, dezenfekte edilmesi istenilen aletlerin yanına kapalı bir kutu içinde yerleştiriliyor ve 15 dakika içinde dezenfekte ediyor. Üretilen mobil ozonlama cihazı, 100 metrekarelik bir alanı kaplayan neredeyse tüm tıbbi nesneleri dezenfekte edebiliyor. Bakteri yok etme verimliliği açısından böyle bir cihazla ozonlama yapma yöntemi, ultraviyole mikrop kırıcı ışınlama yapmak veya bir alana klor ile müdahale etmekten daha etkili.

Proje yöneticisi Stanislav Kosarev, cihaz hakkında şunları söyledi; "Şu anda çoğu revirtoksik bir madde olan klor ile temizleniyor. Buna karşın ozonlama doğru uygulandığında yan etkileri olmayan temiz bir teknolojidir. Cihazımız ameliyat önlüklerini ve diğer malzemeleri ısıya maruz kalmadan kullanım ömrünü uzatarak sterilize etmenizi sağlar."

Cihazın başlıca avantajları, yüksek ozon konsantrasyonları, yüksek dezenfeksiyon, sterilizasyon oranı, hareketlilik ve kompakt boyutu olarak öne çıkıyor. Bir diğer önemli avantajı ise düşük işletme maliyeti. Merkezin ürettiği ozonlama cihazı, şu anda piyasada olan diğer ozonlama cihazları tarafından tüketilen elektriğin yarısını tüketmesi bekleniyor.

Firma, yakın gelecekte cihazın gerçek koşullarda etkinliğini ve tıbbi ihtiyaçlarda olası kullanım biçimlerini belirlemek için mobil ozonlama cihazının bir prototipini test etmeyi planlıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA