Rosatom, medikal maskeleri sterilize etmeye başlıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Rosatom, medikal maskeleri sterilize etmeye başlıyor - Haberler
Güncel

Rosatom, medikal maskeleri sterilize etmeye başlıyor

Rosatom'un Tıp ve Sanayi Bölümü Rusatom Sağlık Hizmetleri'nin bir kolu olan Sterion A.Ş., Rus şirketi Delrus ile 58 milyon medikal maskenin sterilizasyonu için anlaşma imzaladı.

03.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:51
Rosatom, medikal maskeleri sterilize etmeye başlıyor

Rosatom'un Tıp ve Sanayi Bölümü Rusatom Sağlık Hizmetleri'nin bir kolu olan Sterion A.Ş., Rus şirketi Delrus ile 58 milyon medikal maskenin sterilizasyonu için anlaşma imzaladı. Delrus, Rus tıbbi tesislerine steril medikal maske temin ediyor. İç kısımları kullanıcıların burun mukozaları ile temas eden maskelerin kullanılmadan önce sterilizasyon işleminden geçirilmesi gerekiyor.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, sterilizasyon işlemi sırasında radyasyon teknolojisinin uygulanmasının medikal aletlerin güvenli ve verimli bir biçimde kullanılmasını garantilediğini ve özellikle de devam eden Kovid-19 salgını sırasında bunun oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Sterion A.Ş., ilk toplu maske üretimini gerçekleştirerek toplam 92 bin maske üretti. Firma, her zaman uyguladığı iki vardiyalı çalışma sistemini 24 saat boyunca çalışılan üç vardiyalı sistemle değiştirdi. Bu yöntemle haftada 10 milyon maske sterilize edilebilecek.

Rosatom Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Genel Müdürü Alexander Shibanov, Rusatom Sağlık Hizmetleri'nin bir alt kuruluşu olan Karpov NIFHI AŞ'nin de yakın gelecekte bu mücadeleye katılacağını ve haftada 3 milyona yakın sayıda maskenin sterilizasyonunun yapılacağını belirterek, "Medikal aletlerin sterilizasyonunu yapan diğer kuruluşlar da bu çabaya destek vermek için sıraya girdiler" dedi.

Medikal malzemeler açılmadan sterilize edilebiliyor

Rosatom ve özel bir yatırımcı tarafından 2016 yılı Şubat ayında kurulan, tıp ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren Rusatom Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin de bir kolu olan Sterion A.Ş., Moskova'nın Lytkarino şehrinde, Rosatom'un bir araştırma enstitüsü olan NIIP A.Ş.'nin üretim sahasında faaliyet gösteriyor. Şirketin uzmanlık alanı olan medikal malzemelerin sterilize edilmesi işleminde kullandığı ana araç ise Rosatom firmaları tarafından üretilen UEL 10-10 Kw doğrusal elektron hızlandırıcısı. Sterilizasyon işlemi sırasında en yüksek 'sterilite güvence düzeyi'ne ulaşılması, taşıyıcı bir bandın üzerine yerleştirilmiş olan medikal ürüne hızlandırılmış elektronlardan oluşan ışınlarla hedef alınması yöntemiyle sağlanıyor. Bu yöntem, medikal malzemenin açılmadan, yani tedarikçisinin gönderdiği yük konteynerinden çıkarılmadan güvenilir bir şekilde sterilizasyonunu sağlıyor. Merkez ayrıca giyim malzemesi, ham pamuk, tek kullanımlık iç çamaşır ve diğer medikal malzemeleri de sterilize ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Mahkeme, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerine yaptığı itirazı reddetti
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Mersin Silifke'de domates yüklü tır denize uçtu: 1 ölü
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Araç muayene süreleri 3 ay ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
CHP'li belediyelerin bağış hesaplarının bloke edilmesi tartışmalarına DEVA Partisi de dahil oldu
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Koronavirüs çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Rus askeri doktorlar, İtalya'daki 'tuhaf' koronavirüs ölümlerini rapor etti! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Mustafa Destici
Magazin Guido Senia Acun Ilıcalı Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Rüştü Reçber Nihat Özdemir
Daha Fazla Mart Polis Milli Avrupa
Şu an buradasınız: Rosatom, medikal maskeleri sterilize etmeye başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 11:57:04. #1.15#
title