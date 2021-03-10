Rosatom Genel Müdürü Likhachev, Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinin temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Alexey Likhachev, bu yıl içinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) anahtar niteliğinde birinci ve ikinci ünitesinde reaktörün gövdesini monte edeceklerini söyledi.???????

Likhachev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı bağlantıyla katıldığı Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin temel atma töreninde, Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine çalışmalarında verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalara başladıklarını ifade eden Likhachev, şöyle konuştu:

"Altyapıyla ilgili paralel olarak çalışmalara devam ediyoruz. Biz bu yıl içerisinde anahtar niteliğinde birinci ve ikinci ünitede artık reaktörün gövdesini monte edeceğiz. Koruma sistemini inşa edeceğiz ve montajına geçeceğiz. Bizler sürekli olarak santralin Türk iş çevreleri tarafından ilgiyle izlendiğini görüyoruz. Şu an şantiyemizde 400'den fazla Türk şirketi çalışmaktadır. Bu şirketler malzeme hizmeti vermektedir. Türk tedarikçilerden bugüne kadar 2 milyar dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapılmıştır. Burada çok önemli bir husus var. Ana müteahhidimiz Türk ve Rus şirketi ortak olarak bulunmaktadır."

Likhachev, yerlileşme çalışmaları kapsamında birçok önemli çalışma yapıldığını, proje için birçok parçanın Türkiye'de üretileceğini dile getirdi.

Santralde 143 Türk mühendisin çalışmaya başladığını, halen 107 mühendisin de Rusya'da eğitim aldığını belirten Likhachev, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin sayısı sürekli artacaktır. Hükümetler arası anlaşmaya göre sürekli olarak Rusya tarafından personelin hazırlanmasına devam edilecektir. İnşa edilen bu santral referanslı bir projeye göre yapılmaktadır. Bu nedenle Türk uzmanlarımız eğitim ve deneyimlerini mevcut çalışma sisteminde görebilirler. Bizler sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye'de söylendiği gibi 'bir taştan duvar olmaz'. Dolayısıyla biz hep birlikte bu çalışmalara devam etmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Likhachev ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ve Türk yetkililerle sohbet etti. Daha sonra Türk ve Rus heyet fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa