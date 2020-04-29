Rosatom, enfeksiyonla ve hastalıklarla mücadele için izotop geliştiriyor
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Rosatom, enfeksiyonla ve hastalıklarla mücadele için izotop geliştiriyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, sağlık ve gıda sektöründe sterilizasyon işlemiyle enfeksiyonla mücadelede kullanılan 'Kobalt-60' (60Co) üretimini artırmak ve küresel pazardaki payını güçlendirmek için 'İzotop Geliştirme Programı' uygulamasını başlattı.

Rosatom, enfeksiyonla ve hastalıklarla mücadele için izotop geliştiriyor
29.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:40

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, sağlık ve gıda sektöründe sterilizasyon işlemiyle enfeksiyonla mücadelede kullanılan 'Kobalt-60' (60Co) üretimini artırmak ve küresel pazardaki payını güçlendirmek için 'İzotop Geliştirme Programı' uygulamasını başlattı. Rosatom bu program ile 'Kobalt-60'ın yanı sıra kanser gibi çeşitli hastalıların tedavisinde kullanılacak izotopların da üretimini planlıyor.

Rosatom'un elektrik enerjisi departmanı Rosenergoatom, Rusatom Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve İzotop A.Ş'nin birlikte yürüttükleri 'İzotop Geliştirme Programı'nda uygulama aşamasına geçildi. Programın ana hedefi, dünyada en çok kullanılan ve talep edilen izotopları üreterek izotop çeşitliliğini ve şirketin izotop üretim hacmini artırmak. Rosenergoatom, yakın gelecekte 'Kobalt-60' küresel pazarına yaptığı yüzde 15'lik katkıyı yüzde 30'a çıkarmayı planlıyor.

NGS'lerden üretilecek, baharattan sebzeye sterilizasyon için kullanılacak

Kobalt-60, medikal aletlerin sterilize edilmesini, yiyecek ve içme suyunun dezenfeksiyonunu sağlayarak enfeksiyonların yayılmasıyla mücadelede etkili oluyor. Rusya'da Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS), yüklü kobalt soğurucuların ışınlanması işleminden sonra, küresel Kobalt-60 arzının yüzde 60'ını karşılayabilecek. Smolensk NGS'nin sadece 3'üncü ünitesinden çıkarılan Kobalt-60 ise belli amaçlar için üretilmiş 400 bin ton medikal aleti veya 700 bin ton baharatı, 2 milyon ton eti, 1 milyon tondan fazla tahılı ya da 50 milyon ton sebzeyi sterilize etmeye yetebilecek.

Kanser tedavisi için de izotop üretimine başlanacak

Rosenergoatom ayrıca kanser tedavisi ve teşhisinde yaygın olarak kullanılan Molibden-99, İyot-131, İyot-125, Samaryum-153, Lutesyum-177 ve medikal izotopların üretimine başlamayı planlıyor. 'İzotop Geliştirme Programı' ile 2030'a kadar Rosenergoatom'un izotop portfolyosunda önemli bir gelişme oluşturmasının yanı sıra yıllık gelirde de artış bekleniyor.

Günümüzde birçok tıbbi ürün, genellikle buhar ısı sterilizasyonundan çok daha ekonomik ve daha etkili bir teknik olan 'Kobalt-60' kaynağından gama ışınları ile sterilize ediliyor. Gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilecek bakterileri öldürmek ve raf ömrünü artırmak için de 'Kobalt-60' ile gıda ışınlaması yapılıyor. Dünyada yiyecekleri korumak için ışınlama teknolojisinin kullanımı giderek artıyor. Şu anda 60'tan fazla ülkede baharat, tahıl, meyve, sebze ve et gibi gıda ürünleri için ışınlama kullanılıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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