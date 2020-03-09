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Ankara Ticaret Odası, Rusya, Ekonomi

Rosatom, 2019'da elektrik satışlarından 7 milyar dolar kazandı

Rusya'da, nükleer santrallerini işletmekle görevlendirilen Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yan kuruluşu Rosenergoatom'un geliri 2019'da bir rekor olan 7,01 milyar dolara (453,3 milyar ruble) ulaştı.

09.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
Rosatom, 2019'da elektrik satışlarından 7 milyar dolar kazandı

Rusya'da, nükleer santrallerini işletmekle görevlendirilen Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yan kuruluşu Rosenergoatom'un geliri 2019'da bir rekor olan 7,01 milyar dolara (453,3 milyar ruble) ulaştı.


Rusya'da geçen yıl nükleer santraller tarafından üretilen elektrik enerjisinin satışından elde edilen toplam gelir yıllık yüzde 17,5 artarken, toplam nükleer enerji üretimi yıllık yüzde 2,2 artışla 208,8 milyar kilowatt saat (kWh) olarak gerçekleşti.


Büyük ölçekli bir dijital dönüşümü başarıyla geliştiren ve kucaklayan, aynı zamanda küresel nükleer enerji endüstrisinde de önemli bir oyuncu olan Rosenergoatom, nükleer üretim kapasitesi açısından Rusya'nın en büyük ve dünyanın da en büyük ikinci elektrik üreticisi konumunda bulunuyor.


Rusya'daki nükleer santrallerin 2019 yılında ulusal enerji sisteminde ürettiği elektriğin payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. Rusya'daki her beş ampulden biri nükleer santraller tarafından üretilen enerjiyle aydınlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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