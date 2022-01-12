Rops demiri can güvenliği açısından çok önemli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rops demiri can güvenliği açısından çok önemli

Rops demiri can güvenliği açısından çok önemli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, güvenli traktör kullanımıyla ilgili çağrıda bulunarak, " Traktör emniyet demiri olan rops demirinin traktör kullanırken mutlaka kullanılması gerekmektedir.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, güvenli traktör kullanımıyla ilgili çağrıda bulunarak, " Traktör emniyet demiri olan rops demirinin traktör kullanırken mutlaka kullanılması gerekmektedir. Bu aparatın takılması çiftçilerimizin can güvenliği açısından çok önemlidir" dedi.

Osmaneli'ne bağlı Hisarcık Köyü'ne gerçekleştirdiği ziyarette Vali Dr. Kemal Kızılkaya'ya, il Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından güvenli traktör kullanımı ve rops demirinin önemi ile ilgili Bilecik'te yürütülen çalışmalar konusunda bilgi verildi. Konunun ehemmiyetine dikkat çeken Vali Dr. Kızılkaya, "Jandarma komutanlığımız trafik timlerimize çiftçilerimizin güvenli traktör kullanımlarımı sağlamak üzere yaptıkları bilinçlendirme çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu çalışmayı çok önemli görüyoruz. Zira bir çeşit emniyet kemeri ya da cankurtaran diyebileceğimiz rops demirinin, traktör kullanırken mutlaka kullanılması gerekmektedir. Bu aparatın takılması çiftçilerimizin can güvenliği açısından çok önemlidir. Traktör eğimli arazilerde dengesini kolay yitirebilen ve dikkatli kullanılması gereken bir iş aracıdır. Köylülerimizi, çiftçilerimizi, arkadaşlarımızı, komşularımızı bu konuda lütfen uyaralım ve rops demirinin kullanılması konusunda hassas olalım. Yarın üzüntü verici haberlerle karşılaşmamak için üzerimize düşen vazifeyi yapalım. Bu vesileyle traktör sürücüsü kardeşlerimizi tekrar uyarmış olalım"

Vali Dr. Kızılkaya, yapılan bilgilendirmenin ardından konu ile ilgili oluşturulan el broşürünü çevredeki vatandaşlarla paylaştı.

Rops devrilmeye karşı koruma sistemi, ekipman operatörlerini ve sürücüleri araç devrilmeleri veya devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan bir sistem olarak biliniyor - BİLECİK

Rops demiri can güvenliği açısından çok önemli

Rops demiri can güvenliği açısından çok önemli

3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası, ırmak kenarında ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası, ırmak kenarında ölü bulundu

 Yasağa rağmen karacayı avlayıp fotoğraf paylaşan şahsa 12 bin lira ceza

Yasağa rağmen karacayı avlayıp fotoğraf paylaşan şahsa 12 bin lira ceza

 2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title