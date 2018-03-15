Röportaj: Ön Muhasebe Programı Paraşüt ve Yeni Özellikleri

Paraşüt'ü denemek için tıklayın http://bit.ly/2HEe6RXBize geçtiğimiz yıllarda da konuk olan ve TeknoSeyir'in ön muhasebe hizmeti olarak kullandığı Paraşüt'e 2018 yılında yeniden bakıyoruz.

Paraşüt'ü denemek için tıklayın http://bit.ly/2HEe6RX

Bize geçtiğimiz yıllarda da konuk olan ve TeknoSeyir'in ön muhasebe hizmeti olarak kullandığı Paraşüt'e 2018 yılında yeniden bakıyoruz. Eklenen özellikleri ve planları kurucularından Fahri Özkaramanlı ile konuşuyoruz.

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