Röportaj: Ön Muhasebe Programı Paraşüt ve Yeni Özellikleri
Paraşüt'ü denemek için tıklayın http://bit.ly/2HEe6RXBize geçtiğimiz yıllarda da konuk olan ve TeknoSeyir'in ön muhasebe hizmeti olarak kullandığı Paraşüt'e 2018 yılında yeniden bakıyoruz.
Paraşüt'ü denemek için tıklayın http://bit.ly/2HEe6RX
Bize geçtiğimiz yıllarda da konuk olan ve TeknoSeyir'in ön muhasebe hizmeti olarak kullandığı Paraşüt'e 2018 yılında yeniden bakıyoruz. Eklenen özellikleri ve planları kurucularından Fahri Özkaramanlı ile konuşuyoruz.