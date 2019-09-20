RÖP | Zeytin üretiminde dünya liderliği mümkün mü? Zeytincilik sektörü katma değer yaratmak istiyor

20.09.2019 19:15

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin hasadına sayılı hafta kaldı. Zeytin üretimi ve ihracatında önemli düzeylere erişilen ve dünya zeytinyağı ihracatının yaklaşık yüzde 10'unun karşılandığı Türkiye'de zeytinyağı tüketimi Avrupa ortalamasının hayli gerisinde.



Öte yandan, çok fazla oyuncunun bulunduğu dünya zeytincilik sektöründe Türkiye'nin kalıcı ve güçlü bir yer edinebilmesi için sektörün ülke içinde cazibesinin artırılması gerekiyor. Bu açıdan rekabetçilik, etkin pazarlama stratejileri, arzın sürdürülebilirliği ve üretim ve taşıma maliyetlerinin azaltılması önemli dinamikler olarak karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle 2023 yılında zeytincilik alanında da sofralık zeytin ve zeytinyağı ihracatı açısından hedefler büyük. Türk zeytincilik sektörü 2023 yılında 1,2 milyon ton sofralık zeytin üretimiyle dünya liderliğini, 650.000 ton zeytinyağı üretimiyle de dünya ikinciliğini hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle