RÖP | Dilek İmamoğlu: İstanbul'u da iyi biliyorum, Ekrem'i de... İkisi yan yana çok uyuyor

RÖP | Dilek İmamoğlu: İstanbul'u da iyi biliyorum, Ekrem'i de... İkisi yan yana çok uyuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te konuştuk. İmamoğlu ailesinin ev hayatına, çocuklarına; kendisinin bir eş, anne ve kadın olarak bu süreçte neler yaşadığına ve biraz da İstanbul seçim sürecine değindik...

RÖP | Dilek İmamoğlu: İstanbul'u da iyi biliyorum, Ekrem'i de... İkisi yan yana çok uyuyor

"Evde dizginler benim ve çocukların elinde"

"Eşime 'Hayatım', 'Ekrem' diye hitap ediyorum." Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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