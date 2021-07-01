rootthegamer kimdir? Özgür 'root' Alagül Twitch ve YouTube kanalı!

Türkiye'nin en başarılı sunuculardan olan rootthegamer, Twitch yayınlarında önemli turnuvaların maç anlatımlarıyla adından söz ettiriyor. Eski bir profesyonel Counter-Strike oyuncusu olan Özgür "Rootthegamer" Alagül kimdir? Büyük kitlelere hitap eden rootthegamer kaç yaşında?

Twitch Türkiye'nin en başarılı sunucularından birisi olan Özgür "Rootthegamer" Alagül eski profesyonel bir Counter-Strike oyuncusu, espor kariyerini sonlandırdıktan sonra Twitch platformunda önemli turnuvaların sunuculuğunu yapan rootthegamer, aynı zamanda FPS ağırlı olmak üzere üst düzey oyun yayınları yapıyor. Peki, yaptığı yayınlar ile oldukça büyük kitlelere ulaşan Rootthegamer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ALAGÜL (ROOTTHEGAMER) KİMDİR?

Twitch Türkiye'de oldukça büyük bir takipçi sayısı bulunan rootthegamer, FPS ağırlıklı oyunlarda düzenlenen büyük turnuvalarda yaptığı anlatım ile oyunseverleri adeta mest ediyor. Rootthegamer'ın maç anlatımları sırasında verdiği bilgiler oldukça değerli. Rootthegamer Türkiye'nin önemli espor organizasyonu SANGAL Esports'un maçlarını, güzel anlatımıyla oyunseverlerle buluşturuyor. Twitch'in sevilen ismirootthegamer, kendini şu şekilde tanımlıyor:

"Merhaba, adım Özgür. Okul öncesinden beri kendini oyunlara kaptırmış, eski profesyonel Counter-Strike oyuncusu ve şimdilerin espor sunucusu olarak görev yapıyorum. Yayınlarda sıklıkla espor konuşuyorum, önemli turnuvalarda maç sunumları yapıyorum. Aynı zamanda FPS ağırlıklı olmak üzere üst düzey oyun yayınları yapıyorum. İyi seyirler!"

ROOTTHEGAMER KARİYER

Rootthegamer, 2002 ve 2010 yılları arasında Counter-Strike 1.6'yı Türkiye'de profesyonel takımlar dahilinde oynadı. Counter-Strike 1.6'da 'VASSILI' ismini kullanan rootthegamer, Rache, Teamquash, FF, S0B, Dynasty gibi turnuvalarda yer aldı. Turnuva bazlı oluşturulan Skolpojkarma, MIX-OFFLINE gibi karma takımlarda yer almış ve WCG, ESWC, CPL, KODE5, ACON5 gibi uluslararası büyük turnuvalarda Türkiye'nin dört bir yanını gezmiş, yüzlerce resmi turnuvalarda yer almıştır. 8 yıllık Counter-Strike 1.6 kariyerinde birçok kupa ve ödül kazanmıştır.

ROOTTHEGAMER TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'te 191 bin'den fazla takipçisi olan rootthegamer, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'teki kullanıcı adı rootthegamer'dır.

Ek olarak YouTube'da 21 bin'den, Instagram'da 16 bin'den, Twitter'da ise bin'den fazla takipçisi vardır.

Rootthegamer Twitch

Rootthegamer YouTube

Rootthegamer Instagram

Rootthegamer Twitter