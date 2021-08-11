Root: "Kuyruğu kıstırıp korkudan tweetleri silmekle olmaz."

Özgür Algül sert konuştu!

Ülkemizin başarılı espor sunucularının başında gelen Özgür Algül diğer bir deyişle Root Ultras Sangal hakkında sert konuştu.

Ultras Sangal, B3R4FPS adlı Twitter kullanıcısının paylaşmış olduğu "Root: paz takıma gelirken koçun hardstyle olması isteğiyle gelmek istedi fakat oyuncular bunu kabul etmedi yerine xfl0ud geldi." gönderisini alıntılayarak "Bu külliyen yalan bu arada, paz onlarla oynamak istemiyor tabii bu k*****n derdi hardstyle olduğu için böyle algı yaratma peşinde." açıklamasını paylaştı.

Bu açıklamanın hemen ardından ekran görüntüsünü alan Özgür Algül, kişisel Twitter hesabından bu açıklama hakkında sert konuştu.

Özgür Algül, paylaştığı gönderide "Öyle kuyruğu kıstırıp korkudan tweetleri silmekle olmaz. Mahkemedeyken önce bir görüşelim Bu ve bunun gibi hesapları like'a boğan, olsun onlar takım için cefakar taraftar algısı yaratan herkes en az bunlar kadar suçludur." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Playerbros