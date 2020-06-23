Roosevelt heykeli ırkçılık nedeniyle kaldırılıyor
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Roosevelt heykeli ırkçılık nedeniyle kaldırılıyor

ABD'nin 26'ıncı başkanı Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarihi Müzesi önündeki heykeli ırkçı bir tasvir olduğu gerekçesiyle 80 yıldır sergilendiği yerden kaldırılıyor.

Roosevelt heykeli ırkçılık nedeniyle kaldırılıyor
23.06.2020 01:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:34

ABD'nin 26'ıncı başkanı Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarihi Müzesi önündeki heykeli ırkçı bir tasvir olduğu gerekçesiyle 80 yıldır sergilendiği yerden kaldırılıyor.New York Doğa Tarihi Müzesi, 80 yıldır müzenin önünde sergilenen ABD'nin eski başkanlarından Theodore Roosevelt heykelinin ırkçılık nedeniyle kaldırılacağını duyurdu.

Müzeden yapılan açıklamada, heykelin uzun süredir tartışmalı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Birçoğumuz tarafından bu heykel hem yerli halkı hem de siyahların konumunu sergileyiş biçimi bakımından ırkçı bir tasvir olarak algılanıyor" denildi.

Müzenin açıklamasında, Theodore Roosevelt heykelinin siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ırkçılık karşıtı protestocuların hedefi haline geldiği belirtildi.

80 yıldır sergileniyor

Doğa Tarihi Müzesi'nin önünde 80 yıldır sergilenen bronz heykelde at üzerindeki Başkan Roosevelt'in bir yanında bir yerli, diğer tarafında da bir siyah ayakta duruyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, müze yönetiminin Roosevelt'in heykelinin "siyahları ve yerlileri boyun eğmiş ve daha aşağı bir ırkmış gibi tasvir etmesi nedeniyle kaldırılmasını isteiğine" destek verdiklerini belirtti ve kararın "yerinde ve zamanında verilmiş olduğunu" vurguladı.

Theodore Roosevelt'in torunlarından IV. Theodore Roosevelt de "Dünyanın eşitlik ve adalet gibi insani değer ve mirasa uygun olmayan sembollere ihtiyacı olmadığını" belirterek karara destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajında karara katılmadığını "Saçma. Yapmayın" şeklinde açıkladı.

Genellikle haleflerinden Franklin D. Roosvelt ile karıştırılan Theodore ("Teddy") Roosevelt 1901-1909 yılları arasında ABD'nin 26'ncı başkanı olarak görev yaptı.

Theodore Roosevelt ilerici ve doğaya olan düşkünlüğü ile tanınıyordu. Ancak New York Doğa Tarihi Müzesine göre, ABD'li yerli halkı ve siyahlara karşı ırkçı görüşlere sahipti.

AFP,dpa/ MK,HS

(c)?


Dünya Manşet

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