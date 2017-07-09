Rooney, 13 Yıl Sonra Yuvaya Döndü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, eski futbolcusu Rooney'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Rooney, 13 Yıl Sonra Yuvaya Döndü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, eski futbolcusu Rooney'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kaynak: Dunya.com