Röntgen filminde midesinde 25 kapsül uyuştucu ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Röntgen filminde midesinde 25 kapsül uyuştucu ile yakalandı

Röntgen filminde midesinde 25 kapsül uyuştucu ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da MİT ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu baskınlarında İran uyruklu S.Y.'nin röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

VAN'da MİT ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu baskınlarında İran uyruklu S.Y.'nin röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Narkotik köpeği Irmak'ın da katıldığı bir başka operasyonda ise 101 paket halinde 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Milli İstihbarat Teşkitalı ile polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu tacirlerinin insanı hayrete düşürecek yöntem uyguladığı ortaya çıktı. İran uyruklu S.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 23 gr metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli davranışlarda bulunan S.Y., iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü. Burada çekilen röntgen filminde midesinde 25 kapsül şeklinde paketlenmiş halde 351 gr gelen metamfetamin olduğu tespit edildi. Hayatını riske atarak kuryelik yaptığı saptanan S.Y., midesindeki kapsül halindeki uyuşturucunun doğal çıkması için gözlem altına alındı.

Öte yandan İpekyolu İlçesinde takip sonucu bir araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada, 101 paket halinde 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili L.E. ve M.E. gözaltına alındı. 

Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Röntgen filminde midesinde 25 kapsül uyuştucu ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu...
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Mert Müldür Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Röntgen filminde midesinde 25 kapsül uyuştucu ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 00:01:22. #1.16#

title