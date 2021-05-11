Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu
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Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu

Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bodrum'da halsizliği nedeniyle bakımevine gönderilen köpeğin vücudunun röntgenini görenler şok oldu.

Bodrum'da halsizliği nedeniyle bakımevine gönderilen köpeğin vücudunun röntgenini görenler şok oldu. Onlarca saçma bulundu köpeğin vücudundan çıktı.

Edinilen bilgiye göre Bağla bölgesindeki bir sitede kangal cinsi 5-6 yaşlarındaki bir köpek, bitkin halde bulundu. İştahsızlık ve kusma şikayetleri bulunan ve dışarıdan bakıldığında bir yarası görünmeyen köpek, Turgutreis Bakımevi'ne gönderildi. Köpek, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Yalıkavak Terapi Veteriner Kliniğ'ine götürüldü. Yapılan kontrollerinde eklem hastalığı ve kan paraziti teşhis edilen köpeğe ayrıca röntgen çekildi. Çekilen röntgen sonucunda köpeğin vücudunda onlarca saçma ile yaşadığı ortaya çıktı. Ne zaman vurulduğu bilinmeyen köpeğin tedavisi sürüyor.

Köpeği vuran kişi veya kişilerin bulunması için ise çalışma başlatıldı. - MUĞLA

Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu
Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu
Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu
Röntgen çekilince ortaya çıktı, görenler şok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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