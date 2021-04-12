Rönesans turizmcilerle bir araya geldi
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Rönesans turizmcilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rönesans turizmcilerle bir araya geldi

Van'daki Rönesans Life Hotel & SPA yönetimi, TÜRSAB ve kentteki acentelerle kahvaltıda bir araya geldi.

Van'daki Rönesans Life Hotel & SPA yönetimi, TÜRSAB ve kentteki acentelerle kahvaltıda bir araya geldi.

Otelde düzenlenen kahvaltıda bir açıklamada bulunan Rönesans Life Hotel & SPA Genel Müdürü Cevahir Böke, "Bizler turizmin paydaşlarıyla ve tur acentelerimizle daima işbirliği içerisinde olmayı önemsiyoruz. Ayrıca yerel acentelerimizle yan yana durmak, toplumsal görevimizdir. Bu şehrin ve turizmin gelişmesi, biz turizm paydaşlarının bakış açıları ve işbirliğiyle şekillenecektir. Ben bu anlamda davetimize icabet eden başta TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe olmak üzere tüm tur acentelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Rönesans Life Hotel & SPA Satış ve Pazarlama Müdürü Bahar Sarıtaş Demirtepe ise otelin satış stratejisi hakkında davetlileri bilgilendirerek, "Bizim kaliteli ve verimli bir turizm için tüm yerel acentelerimizle birlikte hareket etmemiz gerekir. Sektöre yeni bir bakış açısı kazandıracak birçok projenin içerisinde olmamız bizler için elzemdir" ifadelerini kullandı.

Acente yetkilileri ise kendilerini ağırlamalarından dolayı otel yönetimine teşekkür ettiler.

Program, otelin gezilmesi ile sona erdi. - VAN

Rönesans turizmcilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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