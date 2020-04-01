Rönesans'tan koronavirüsle mücadeleye destek için 8 milyon TL bağış Rönesans Holding, koronavirüsle mücadeleye destek olmak için Ankara Valiliği'ne 8 milyon liralık bağışta bulundu.

Rönesans Holding, koronavirüsle mücadeleye destek olmak için Ankara Valiliği'ne 8 milyon liralık bağışta bulundu. Kaynak: Dunya.com