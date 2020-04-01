Rönesans'tan koronavirüsle mücadeleye destek için 8 milyon TL bağış
Rönesans Holding, koronavirüsle mücadeleye destek olmak için Ankara Valiliği'ne 8 milyon liralık bağışta bulundu.
01.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:27
Rönesans Holding, koronavirüsle mücadeleye destek olmak için Ankara Valiliği'ne 8 milyon liralık bağışta bulundu.
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Kaynak: Dunya.com