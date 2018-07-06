"Ronaldo'yla Anlaştı" Haberlerinin Ardından Juventus'un Piyasa Değeri Fırladı

Cristiano Ronaldo transferini bitirdiği iddia edilen Juventus'un piyasa değeri, 775 milyon dolardan 914 milyon dolara fırladı.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edilen Juventus'un piyasa değeri yükseldi.

775 MİLYON DOLARDAN 914 MİLYON DOLARA FIRLADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'un piyasa değeri, Portekizli yıldızın transferini bitirdiği yönünde haberlerin çıkmasının ardından 775 milyon dolardan 914 milyon dolara yükseldi.

İSPANYOL BASINI VEDA ETTİ

Bu arada İspanyol basınından Mundo Deportivo bugünkü manşetine Cristiano Ronaldo'yu taşıyarak, Portekizli yıldıza veda etti.

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