"Ronaldo'yla Anlaştı" Haberlerinin Ardından Juventus'un Piyasa Değeri Fırladı
Cristiano Ronaldo transferini bitirdiği iddia edilen Juventus'un piyasa değeri, 775 milyon dolardan 914 milyon dolara fırladı.
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edilen Juventus'un piyasa değeri yükseldi.
775 MİLYON DOLARDAN 914 MİLYON DOLARA FIRLADI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'un piyasa değeri, Portekizli yıldızın transferini bitirdiği yönünde haberlerin çıkmasının ardından 775 milyon dolardan 914 milyon dolara yükseldi.
İSPANYOL BASINI VEDA ETTİ
Bu arada İspanyol basınından Mundo Deportivo bugünkü manşetine Cristiano Ronaldo'yu taşıyarak, Portekizli yıldıza veda etti.
YORUMLAR (10)
-
Ronaldo,nun oynayacağı,en güzel takım Fenerbahçedir.Cevap Yaz 5 10 Yayından KaldırDRJ-BJK: tineri aşmışsınız siz bilader ben tineri bırakıyorumYayından KaldırFENERBAHÇE 35: Dogru tespit etmişsin dürbünlü.2 4 Yayından KaldırRİZESPOR’LU: Aynen doğrudur hocam.2 3 Yayından Kaldır
-
bananeee laaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır