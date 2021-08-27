Ronaldo yeniden Manchester United'da
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Ronaldo yeniden Manchester United'da

Ronaldo yeniden Manchester United'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Manchester United, Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı. Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra eski kulübüne dönmüş olacak. 36 yaşındaki futbolcu, Manchester United kariyerinde 292 maçta 118 gol, 69 asistlik performans sergilemişti.

Transfere ilişkin Manchester United tarafından yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo'nun transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Juventus ile anlaşmaya varıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano, kariyeri boyunca beş UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, dört FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere, İspanya ve İtalya'da yedi lig şampiyonluğu kazandı. Manchester United kariyerinde 292 maçta 118 gol kaydetti. Kulüpteki herkes Cristiano'nun Manchester'a dönmesini dört gözle bekliyor" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, yeniden Manchester United'da
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, yeniden Manchester United'da
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna kattı.
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