Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
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Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı.

07.12.2019 02:01 | Son Güncelleme: 07.12.2019 02:01
Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı.

Arnavutluk'un Durres şehrinde meydana gelen depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı. İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatları kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcular çocuklara forma hediye ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara Ronaldo ve Buffon'la onları görüştüreceğine dair söz vermişti.


Kaynak: DHA
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