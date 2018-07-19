Ronaldo, Tatil Yaptığı Otelden Ayrılırken Çalışanlara 17 Bin 850 Euro Bahşiş Bıraktı

Yıllardır oynadığı ve tarihe geçtiği Real Madrid'den ayrılarak yılın transferine imza atan Ronaldo, Juventus'a imzası sonrası siyah-beyazlı kulübün hem borsa değerine hem sosyal medyasına büyük etki yaratmıştı! Ronaldo'nun transferi sonrasında büyük bir cömertlik yaptığı da ortaya çıktı.

2018 Dünya Kupasında Portekiz Milli Takımıyla mücadele eden Ronaldo, Uruguay'a elenmelerinin ardından Yunanistan'da tatile çıkmıştı. Sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğluyla birlikte vakit geçiren Ronaldo, arkadaşlarını da ağırlıyordu. 100 milyon euroluk transferinin kesinleşmesinden sonra Ronaldo'nun büyük bir cömertlik yaptığı öğrenildi.

YAKLAŞIK 100 BİN TL BAHŞİŞ VERDİ

DailyMail'de yer alan habere göre Portekizli yıldız, otelden ayrılmadan önce çalışanlara 17 bin 850 euroluk (yaklaşık 100 bin TL) bahşiş verdi!

Ronaldo'nun Juvetus'a transferi sonrasında 24 saati geçik sürede 520 bin adet forması satılmıştı. Kulübün, forma sponsoruyla yaptığı anlaşma gereği elde edilen gelirin yüzde 10 ila 15'inin kulübe kaldığı ve bunun da 6-9 milyon Euro arasında olduğu kaydedilmişti. (Habertürk)