Juventus'la Anlaşan Ronaldo, Sağlık Kontrolünden Geçti
Juventus'un yeni transferi yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Real Madrid'den 100 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla antrenmanlara çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçti.
YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER
Sabah saatlerinde gerekli kontrolleri yaptırmak üzere hastaneye gelen Ronaldo'ya ilgi de yoğundu. 33 yaşındaki futbolcu, kendisini görmek için hastaneye akın eden Juventus taraftarlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.
YORUMLAR (4)
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Adamın siyah beyaza sempatisi olduğunu biliyorduk, durmadan Beşiktaş Beşiktaş dedi ama, juventuslu oldu. Tebrikler.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırYORUMCU: kardeş tineri bırak demiyorum müptelası isen zordur belki ama azalt bari :)2 Yayından Kaldır
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CCC JUVENTUSCevap Yaz Yayından Kaldır
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desene artık bizde juveliyizCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır