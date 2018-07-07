Ronaldo'nun İtalya'da Oturacağı Ev Ortaya Çıktı

Cristiano Ronaldo'nun, 2009 yılında Manchester United'dan transfer olduğu Real Madrid'den ayrılması artık an meselesi...

Menajeri Jorge Mendes, Portekizli yıldızın İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini doğrularken, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili iddialar da her geçen gün artıyor.

İtalyan basınında her geçen gün Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağı iddiaları farklı bir boyut kazanıyor.

TORINO'DA EV TUTTU İDDİA ETTİ

İtalya'da yayınlanan Tuttosport gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'la anlaştığını hatta Torino'da bir ev tuttuğunu öne sürdü.

Gazete Ronaldo'nun yeni evinin fotoğraflarını da paylaştı.

44 bin metrekarelik arazideki lüks villayı ailesi için uygun bulan Ronaldo'nun transferinin gerçekleşmesi halinde burada kalacağı belirtildi.

Bin 700 metrekarelik villayı daha önce Zinedine Zidan ve Cannavaro kullanmıştı.