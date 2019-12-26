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Ronaldo Juventus'u Zafere Taşıdı

2019-20 Serie A sezonunda Juventus Sampdoria deplasmanina konuk oldu. Paulo Dybala Juventus'u öne geçirirken Gianluca Caprari skoru eşitledi. İlk yarının sonlarında ise Cristiano Ronaldo akılalmaz bir sıçrayışla kafa topunu ağlara gönderdi ve Juventus'u yeniden öne geçirdi. İkinci yarıda başka gol olmazken Juventus sahadan 2-1 galip ayrıldı.

26.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:17

2019-20 Serie A sezonunda deplasmanina konuk oldu. Paulo Dybala Juventus'u öne geçirirken Gianluca Caprari skoru eşitledi. İlk yarının sonlarında ise akılalmaz bir sıçrayışla kafa topunu ağlara gönderdi ve Juventus'u yeniden öne geçirdi. İkinci yarıda başka gol olmazken Juventus sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Dugout

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